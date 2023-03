VIDÉO - Grenoble, Paris, Metz : pourquoi de telles flambées de la taxe foncière ?

Loïc a acheté un appartement il y a un an et vient tout juste de payer sa première taxe foncière. "1443 euros, ce que je trouve déjà conséquent", affirme le jeune homme. Et ce n'est pas fini : la ville de Grenoble va augmenter la taxe foncière de 25% cette année. À cela s'ajoute une hausse automatique de 7% liée à l'inflation. "On finit à 1919 euros. C'est énorme, c'est quasi 500 euros de plus. On n'est pas du coup tous capables de sortir une telle somme tout en étant propriétaires", explique Loïc.