VIDÉO - Incendies, tags... Des résidences secondaires prises pour cible en Bretagne

D’une maison en bord de mer à Landunvez, dans le Finistère, il ne reste plus que des murs noircis par les flammes et les vestiges du toit, presque entièrement détruit. La propriété porte encore les violents stigmates d'un incendie qui l'a ravagé en janvier dernier. Ce jour-là, le maire (SE) Christophe Colin s'est rendu immédiatement sur place. "J'ai rencontré les propriétaires vers 8 heures du matin, ils étaient évidemment choqués. On ne connaissait pas les causes de l'incendie", rembobine l'élu dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.

Les seuls indices laissés sont trois lettres noires tracées sur l'une des façades de la propriété : "FLB", pour Front de Libération de la Bretagne. Ce mouvement indépendantiste avait commis des centaines d’attentats dans la région, surtout dans les années 1970. Dissous en 1974, il est censé ne plus exister aujourd'hui, mais semble visiblement rester en activité. L'an passé déjà, le parquet de Saint-Brieuc avait ouvert une enquête sur la "destruction par incendie" d'une maison à Caurel, dans les Côtes-d'Armor, dont les murs extérieurs avaient été tagués de la même inscription.