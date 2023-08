VIDÉO - La Rochelle, une ville en guerre contre les locations saisonnières de type Airbnb

Avec son équipe, il traque les erreurs ou les fraudes des propriétaires. Pour une résidence principale, la location est limitée à 120 jours par an. Et le propriétaire a l'obligation de déclarer cette activité. "On vérifie que pour chaque location, on a un numéro d’enregistrement. Il y a beaucoup d’erreurs", dit-il. Dans ce cas, une lettre recommandée est adressée au propriétaire et, si celle-ci-ci reste sans réponse, il s’expose à des sanctions, "jusqu’à 50.000 euros" d'amende.

Pour encadrer ce marché des meublés touristiques, le maire (DVG) de La Rochelle, Jean-François Fountaine, demande aux parlementaires de voter une loi. "C’est indispensable que, dès cet automne, on ait un cadre juridique, avec des lois au niveau national pour pouvoir réguler. Sinon, on va aller vers de grandes difficultés dans ces villes qui vont devenir des cités touristiques vidées de leurs habitants. Et ça, on n’en veut pas !", tonne l'édile.