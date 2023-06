VIDÉO - "Les prix sont inatteignables" : acheter sa maison, un rêve de moins en moins accessible

Yves Cloarec, agent immobilier à Lannilis (Finistère), n'a malheureusement aucune solution à leur apporter. "C'est très compliqué effectivement. On retrouve le même problème qu'on a eu en 2007, après la première augmentation immobilière entre 2002 et 2007, où les jeunes primo-accédants ne pouvaient plus se loger parce que les prix avaient explosé. C'est d'autant plus regrettable que ces primo-accédants font vivre les communes", reconnait-il.

D’autres trouvent, mais en faisant des concessions. À Rennes, Luna et Dhionis viennent de signer un compromis après plus d’un an de recherche. "Ouf, et en même temps, ça fait bizarre de se dire qu'on a enfin trouvé quelque chose", lance la jeune fille. L'année dernière, la banque leur garantissait un prêt à 200.000 euros. Aujourd’hui, avec la hausse des taux d'intérêt, ils ne peuvent emprunter que 175.000 euros, en faisant des sacrifices. "Du coup, on a dû se décaler un peu du centre-ville. Sans compter les travaux, ce qui est un budget qu’on n'avait pas forcément compté dans notre premier achat", explique son compagnon.