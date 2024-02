Les règles du DPE s'assouplissent : comment recalculer la note de son logement ?

Votre logement est-il concerné par la nouvelle méthode de calcul du DPE ? Un simulateur mis à jour est disponible sur le site de l’Ademe, voici comment l’utiliser.

"À partir de juillet, je serai considérée E". Il y a encore quelques jours, Mylène pensait pourtant que son appartement de 18 m² était condamné à la lettre F. Une bonne nouvelle pour cette habitante de Courseulles-sur-Mer (Calvados), qui vient de réaliser une simulation en ligne : "Le F ça sous-entend 'passoire thermique', ça peut faire peur aux acheteurs, on se dit que ce n'est pas la dernière lettre du panier et ça redonne espoir pour la suite", se réjouit-elle.

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé une correction par arrêté du "biais de calcul" du DPE des logements de moins de 40 m², ce qui devrait sortir 140.000 logements de la catégorie des passoires énergétiques (étiquettes F ou G). "Pour les particuliers et les jeunes qui cherchent des grandes surfaces, ça va permettre qu'il y ait plus de logements sur le marché, et des loyers qui vont pouvoir être réévalués", détaille l'agent immobilier Christophe Laïk face à la caméra de TF1.

Afin de savoir si vous êtes concerné par cet ajustement du calcul du DPE, le gouvernement a lancé un simulateur mardi 13 février, en partenariat avec l’Ademe (Agence de la transition écologique, avant appelée Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Comment estimer le DPE de votre logement ?

Le simulateur se trouve sur le site de l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Une fois sur la page d'accueil, vous devez obligatoirement renseigner votre numéro de DPE dans le moteur de recherche, à gauche de la page d’accueil. Composé de 11 chiffres et 2 lettres, il est inscrit en haut à droite du rapport remis par votre diagnosticien.

Une fois que vous avez validé votre numéro, cliquez sur "rechercher" pour accéder à toutes les caractéristiques de votre logement. Sur les pages des DPE concernées par la correction, le simulateur émet alors automatiquement la nouvelle évaluation de votre étiquette de performance énergétique.

Le simulateur de l’Ademe fournit une évaluation, à ne pas confondre avec l’attestation officielle, qui elle, ne pourra être générée en ligne qu’à compter du 1er juillet. Si votre étiquette évolue, vous pouvez en revanche toujours imprimer ou télécharger l’évaluation mise à jour par l’Ademe à partir de son site.