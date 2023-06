VIDÉO - Airbnb : Annecy s'attaque à son tour aux boîtes à clés

Outre le fait que cette utilisation du mobilier urbain soit illégale, le geste qui consiste à les retirer vise aussi à lutter contre les locations courte durée. À titre de repère, à Annecy, la mairie dénombre actuellement 4.600 meublés de tourisme, soit quatre fois plus qu’il y a cinq ans. Le cœur historique est le quartier le plus concerné, avec environ 20% des logements loués à des touristes. "Les propriétaires font beaucoup pour les touristes, mais pour les personnes qui vivent sur Annecy, il n'y a pas grand-chose", déplore une habitante.

Dans ce contexte, la mairie veut aller plus loin et instaurer des quotas afin que chaque propriétaire ne puisse louer qu’un seul logement courte durée. "Évidemment, on n'est pas contre le fait qu'on ait un meublé de tourisme pour compléter ses revenus, mais on est plutôt en chasse, entre guillemets, contre les propriétaires qui ont six ou sept biens qui sont autant de logements qu'on ne peut pas proposer sur le marché aux habitants", souligne Sophie Garcia, conseillère municipale déléguée au logement abordable.