VIDÉO - "Une horreur" : ce quartier de Nice n'a pas poussé comme prévu

À l'intérieur de la copropriété, la nature semble en effet déjà plus installée. "En ce moment, moi, je trouve ça magnifique. Les façades, les parterres qui ont vachement poussé en deux ans, on entend les oiseaux chanter", fait valoir un habitant. Sur les toits, deux potagers donnent des légumes et des fruits aux habitants du quartier, l'irrigation des végétaux se fait en grande partie par récupération des eaux de pluie. "C'est très urbanisé comme quartier donc quand on arrive ici, on s'oxygène", se réjouit, gants de jardinage en main, Sandrine Maestroni, de l'association de quartier Grainn. Pas de doute, les avis divergent sur ce quartier.