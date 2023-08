VIDÉO - Résidences secondaires : les propriétaires sont souvent des locaux, contrairement aux idées reçues

À Carnac dans le Morbihan, 70% des habitations sont des résidences secondaires, contre 10% sur l'ensemble de la France. Et contrairement à l'idée reçue qui voudrait que les Parisiens représentent la majorité des propriétaires en Bretagne, répandue parmi les personnes interrogées dans le reportage en tête d'article, 53% des résidences secondaires de Carnac appartiennent à des Bretons. Les habitants de la région parisienne représentent 30% des maisons de vacances occupées.

De manière générale en France, les propriétaires choisissent en majorité des destinations qui ne sont pas trop éloignées : deux tiers d'entre eux habitent à moins de trois heures de route de leur résidence secondaire. En revanche, d'après l'Insee, les littoraux attirent des habitants prêts à parcourir des distances un peu plus longues. 55% des résidences secondaires du littoral breton appartiennent à des propriétaires qui doivent rouler plus de trois heures, et même 66% de celles du Var, des Alpes-Maritimes ou de l'île d'Oléron.