À Marseille, la vétusté des bâtiments est une préoccupation grandissante pour la mairie. Ses services ont reçu des dizaines de signalements de balcons endommagés. Cela n'empêche pas les habitants de vivre dans leur appartement, mais la crainte est évidemment quotidienne, comme a pu le constater le JT de TF1.

La vétusté de l'habitat est devenu un véritable fléau à Marseille. Dernier exemple en date, un bloc de béton, faisant partie d'un balcon, a atterri au milieu d'un jardin d'enfants, après s'être décroché du quatrième étage d'un immeuble. Par chance, l'accident n'a pas fait de blessés. L'architecte dépêché sur place a rapidement détecté la cause du problème. L'armature métallique de la structure était nettement insuffisante. "Les fers à béton ne semblent pas être très nombreux. Ils se sont carrément cassés. Il doit y avoir un problème soit de conception, soit de mise en œuvre", explique Fabrizio Savini, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Des signalements quotidiens

Cet expert a été embauché par la mairie de Marseille. Il fait partie d'un service dédié aux problématiques d'habitat. Dans ces bureaux, une centaine d'agents comme lui reçoivent des signalements quotidiens. "On a six pages de signalement récemment arrivés qui sont en cours de traitement", avance Florent Houdmon, directeur de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. Chaque année, plus de 100 signalements concernent un problème de balcon. "Généralement, plus l'habitat est ancien, plus les risques structurels ont des chances d'apparaître. Mais néanmoins, ça peut aller très vite. Et donc on peut avoir des balcons sur du bâti des années 50 ou 60 dont les fers sont rouillés", poursuit le directeur.

Résultat, dans le centre de la cité phocéenne, en levant un peu le regard, il n'est pas rare d'observer des balcons fissurés ou soutenus par des étais, y compris dans le très touristique quartier du Panier. Exemple sur cette façade haussmannienne du XIXᵉ siècle, construite en pierre de taille, où le balcon de Caroline Argous est couvert de filets, car il s'est affaissé suite à des infiltrations d'eau. Des morceaux sont déjà tombés sur le trottoir. "J'y vais pour étendre mon linge, j'y vais pour arroser mes plantes, mais j'évite de passer du temps de trop. C'est une hantise personnelle. Je ne veux pas trop passer de temps là, parce qu'on a vu tellement de choses se passer à Marseille", admet-elle.

Les dégâts des eaux cumulés à une mauvaise maintenance de l'immeuble ont entraîné des problèmes de structure sur presque tout le bâtiment. Il fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité. Des travaux très conséquents sont prévus. "L'enveloppe globale à l'heure actuelle se chiffre à 1.500.000 euros. Il y a deux étages qui ont été évacués, donc les propriétaires bailleurs ne peuvent plus louer. Le premier, le rez-de-chaussée et le second, on nous a autorisés à rester", précise Caroline.

On vient pratiquement plus sur le balcon. C'est laissé à l'abandon parce qu'on n'a pas confiance tout simplement Une habitante de Martigues

Le problème des balcons peut concerner aussi des bâtiments bien plus récents, comme à Martigues, dans une cité construite dans les années 70. Le ton est donné dès l'entrée. Un morceau de balcon s'est décroché il y a deux ans suite à un mouvement de sol lié à la sécheresse. L'un des bâtiments est en cours de destruction. Les autres tout autour ont été consolidés par des étais ou des agrafes. Une habitante, qui préfère rester anonyme, vit dans une crainte permanente. "En fait, à l'extérieur, il y a des bouts qui tombent. On vient pratiquement plus sur le balcon. C'est laissé à l'abandon parce qu'on n'a pas confiance tout simplement (...) C'est que du rafistolage. On vit qu'avec de l'angoisse, de la peur aussi", avoue-t-elle.

Quand on possède un balcon ancien ou récent, à partir de quel signal d'usure faut-il s'inquiéter ? Selon Patrick Amico, adjoint au maire en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, c'est "lorsqu'on commence à avoir des fissurations sur le dessus du balcon ou sur le carrelage lorsqu'il existe. Quand on a des gardes corps métalliques qui commencent à se desceller ou à bouger. Là, c'est vraiment les cas où on doit se poser la question et faire vérifier tout de suite par un expert", assure-t-il. Une plate-forme nationale en ligne nommée "histologe" permet d'effectuer les premiers signalements en cas de doute.