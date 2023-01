Sous-louer son logement sur Airbnb : quelles sont les règles ?

De la même manière que les propriétaires, vous devez être couvert par une assurance pour sous-louer. Même si la Garantie Hôte d'Airbnb et l'Assurance hôte d'Airbnb vous permettent de bénéficier d'une couverture de base pour certains dommages, le site recommande de "disposer d'une assurance responsabilité civile et d'une protection des biens adaptées" et de bien lire les conditions et politiques d'assurance, car "toutes les assurances ne couvrent pas les dommages ou pertes de biens causés par un voyageur qui loue votre logement". À noter que sur la plateforme, les sous-locataires peuvent établir leur propre règlement directement sur leurs annonces comme "fêtes interdites", "pas d’animaux"... On n'est jamais trop prudents.