VIDÉO - Squatteurs : que faire si votre logement est occupé illégalement ?

Prouver qu’un logement est occupé illégalement peut se révéler difficile. Malgré le durcissement de la loi, il suffit aux squatteurs de quelques manœuvres pour être inattaquables. "On entre dans les lieux, on élit domicile chez vous, donc on prend un abonnement téléphonique auprès d'un opérateur et on démontre que c'est son domicile. On fait un faux bail et là, la police ne peut pas faire grand-chose", explique Me Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier, dans le reportage visible en tête de cet article. "Dans ces conditions, il faut obligatoirement passer par la procédure judiciaire, qui est un véritable du combattant." Et pour cause, ce type de procédure peut durer plusieurs années.