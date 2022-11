Hausse des taux d'intérêt : ce qui vous attend si vous prévoyez un achat immobilier

Quelques cartons restent à ranger, mais ça y est, Anne Guillon Verne et sa famille emménagent enfin dans leur nouvelle maison de Colombes (Hauts-de-Seine). La nouvelle propriétaire a obtenu un crédit avec un taux d'intérêt à 1,72%, bien plus que les 1% envisagés lors de sa première simulation il y a six mois. Soit un emprunt 40.000 euros plus cher. "Notre enveloppe s’est réduite, on va faire les travaux au fur et à mesure" dans le pavillon, explique-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

Comme elle, les acheteurs sont nombreux à constater l'envolée des taux immobiliers. L’an passé, ils se situaient encore aux alentours de 1% en moyenne, mais ils ont doublé pour atteindre 2,05% en octobre 2022, selon l'observatoire Crédit Logement/CSA. Un record depuis de sept ans. Pour Maël Bernier, porte-parole du comparateur en ligne Meilleurtaux.com, ce taux grimpe même actuellement à 2,40% pour les crédits sur 20 ans. En 2023, il faudrait même s'attendre à des taux de 3%, voire plus, selon elle.