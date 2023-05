VIDÉO - Les taux flambent : est-il encore possible d'acheter son logement ?

C'est un soulagement pour Éric, habitant du Mans (Sarthe). Après des mois d'attente, il a rendez-vous pour signer le compromis de vente. Avec sa femme, ils sont, enfin, propriétaires d'une maison. "On arrive au bout d'une démarche qui a été assez longue, assez difficile. Il y avait des nuits où on a eu du mal à dormir", explique-t-il. Ce qui leur a permis d'acheter, c'est la baisse du prix de la maison : moins 6 % en un an. Et ça, l'agent immobilier en charge de la vente l'avait anticipé. "Disons que la baisse de prix, on l'a intégrée dès l'estimation. Donc dès l'estimation, on savait déjà que de toute façon on allait pas la vendre comme on l'aurait vendue avant. Donc je pense que si on doit acheter, c'est maintenant", explique le spécialiste.