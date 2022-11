Taux d'intérêts records : toujours plus difficile d'acheter !

Il reste encore quelques cartons à ranger. Mais ça y est, Anne Guillon Verne et sa famille emménagent enfin dans leur nouvelle maison. Pour acheter, ça n'a pas été facile. Elle a obtenu un taux d'intérêt à 1,72%, bien plus que les 1% de sa première simulation il y a six mois. Son crédit lui coûte donc 40 000 euros de plus.