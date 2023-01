VIDÉO - Fiabilité des diagnostics énergétiques : les surprises de notre test en caméra cachée

Le deuxième technicien, lui, pose beaucoup plus de questions sur l'habitation. Il mesure toutes les pièces de la maison et passe même dans les combles pour vérifier si le toit est isolé. Durée de l'opération : une heure. Et lui aussi donne une note E à la maison. Mais il le confie : "Pour moi, le DPE ne vaut rien". Car même si une formation est obligatoire pour exercer, elle n'est pas assez poussée, juge-t-il.

Pour le troisième technicien, la caméra de TF1 est bien visible, et l'entreprise a été informée du reportage. Nous tentons de comprendre ce qui est obligatoire lors d'une intervention. Ainsi, mesurer toutes les pièces est un passage obligé. Et au moindre doute, sur la composition d'une fenêtre par exemple, il est interdit de croire le propriétaire sur parole. Au bout de 2h30 de travail, la note tombe, et elle est sévère : F.