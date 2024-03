MaPrimeAdapt' : des seniors racontent la galère pour toucher cette nouvelle aide à l'aménagement des logements

Le dispositif MaPrimeAdapt' a été lancé le 1ᵉʳ janvier dernier. Cette aide financière doit permettre aux seniors et aux personnes en situation de handicap d'aménager leur logement. Mais les critères d'attribution et les délais du dispositif peuvent devenir un casse-tête pour les bénéficiaires, comme vous le montre ce reportage de TF1.

Après MaPrimeRénov', l'État a lancé au début de l'année MaPrimeAdapt'. Ce dispositif permet aux seniors et aux personnes en situation de handicap de financer des travaux d'adaptation de leur logement pour leur permettre de continuer à vivre chez eux. Mais encore faut-il remplir les conditions d'attribution de cette aide financière et avoir le temps d'en bénéficier.

Âgée de 75 ans, Madeleine Bayle est tombée sur la marche qui lui permet d'accéder à sa baignoire. Pour éviter que cette situation se reproduise, elle souhaite, avec son compagnon, faire moderniser leur salle de bain construite dans les années 1970, pour qu'elle soit adaptée à leurs conditions de vie.

Le montant des travaux est estimé à 12.000 euros. Un conseiller est venu à leur domicile pour estimer, via un simulateur, le montant de l'aide MaPrimeAdapt' auquel ils auront droit. Car il varie d'un foyer à l'autre, en fonction du handicap, de l'âge, ou encore des revenus. "Ça reste un système complexe parce qu'il faut respecter un certain nombre de critères d'éligibilité et qu'il faut comprendre les mécanismes et rouages pour pouvoir accéder à ces financements", déplore Cyril Cheyrade, conseiller Dometvie.

Un délai d'au moins six mois

Le couple devrait pouvoir bénéficier de 7000 euros d'aide, sur une enveloppe maximale de 15.000 euros. Mais pour en bénéficier, il faudra qu'il s'arme de patience. "Il y a beaucoup de papiers à remplir et puis il faut comprendre tout, il faut lire entre les lignes et des fois, c'est compliqué", avance Madeleine Bayle.

Et la septuagénaire n'est pas au bout de ses surprises. Quelques semaines après la visite du conseiller, c'est au tour d'un ergothérapeute de venir faire le tour de sa salle de bain pour évaluer les besoins médicaux du couple, comme la pose de barres d'appui. Il est accompagné par une responsable des travaux qui doit valider toutes les décisions. Ces démarches engendrent un délai minimal de six mois avant l'attribution de l'aide financière. "Une salle de bain, on y va tous les matins et tous les soirs, donc six mois ou plus, ça n'est pas adapté", regrette Branko Suzic, le conjoint de Madeleine.

En conséquence, l'aide arrive parfois trop tard. "On peut avoir des dossiers qui durent plus d'un an, et j'ai malheureusement eu le cas d'une personne qui n'a pas eu le temps d'en bénéficier", raconte Cyril Cheyrade.

Pour éviter cette situation, Agnès Duhamel a décidé de prendre les choses en mains. Atteinte d'une maladie osseuse, elle a fait rénover sa salle de bain avant que des soucis de santé importants n'apparaissent. Elle a fait agrandir sa douche et fait poser des barres d'appuis et un sol antidérapant pour elle et son mari qui n'est plus en capacité de se déplacer seul. Un aménagement indispensable qui leur a changé la vie. "On est tous les deux au moins, on peut finir de vivre tranquillement sans être privé l'un de l'autre", se réjouit-elle.

Avec cette nouvelle aide, l'État prévoit l'adaptation de 45.000 logements cette année.