Achat immobilier : les voyants reviennent au vert pour obtenir un prêt

Les taux de crédit immobilier repassent globalement sous les 4% après une année 2023 de hausse. L’apport personnel exigé par les banques est, lui aussi, en baisse.

À Nantes, Caroline n’imaginait pas pouvoir acheter un appartement. Il y a quatre mois, le logement de ses rêves lui a échappé, car son crédit de 160.000 euros a été refusé. Aujourd’hui, avec les mêmes revenus, son dossier est accepté. Comment est-ce possible ? Uniquement, parce que sa banque lui propose un taux d'emprunt plus bas.

Les taux d'intérêts immobiliers baissent enfin. Pour un emprunt sur 20 ans, ils sont passés de 4,30%, en moyenne en octobre, à 3,95% en janvier, et à 3,69% aujourd'hui. De quoi relancer les affaires de Thomas Badau, l’agent immobilier que nous avons interviewé. "À partir du 15 janvier, on a commencé à avoir le téléphone qui sonne, des visites déclenchées, des offres qui se présentent", détaille-t-il.

Banques plus flexibles

Autre bonne nouvelle pour les futurs acheteurs, les banques sont moins exigeantes sur le montant de l'apport de l'acheteur, la somme d’argent qu’il faut pour emprunter. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il fallait en moyenne 74.000 euros d’apport en décembre, soit 33.000 euros de moins aujourd'hui ; en Bretagne, 25.000 euros de moins ; et dans la région Grand Est, 11.000 euros de moins qu’il y a trois mois.

Tous les voyants sont donc au vert pour obtenir plus facilement un prêt. Les banques sont devenues plus flexibles. "Elles empruntent à un taux plus élevé, donc elles peuvent prêter à des taux moins élevés tout en gardant une marge. Aujourd"hui c'est gagnant-gagnant", explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Celle-ci conseille de faire jouer la concurrence. Les taux devraient continuer de baisser dans les prochains mois.