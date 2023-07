VIDÉO - "Bouilloires thermiques" : comment protéger sa maison contre les fortes chaleurs ?

Surtout, il faut éviter la climatisation, fausse bonne idée. "Si on met de trop gros écarts de température, on favorise les chocs thermiques, et on peut tomber plus facilement malade", explique Aurélien Bonnetaud. Solution la plus efficace pour rafraîchir un logement, elle a également un effet hautement néfaste, outre celui d'être responsable à elle seule de 5% des émissions équivalent CO2 dans le secteur du bâtiment, elle rejette de l'air chaud, et aggrave la chaleur dans certains quartiers, amplifiant ainsi la hausse des températures dans les bouilloires thermiques.