VIDÉO - Ces Français bien décidés à profiter des Jeux olympiques de Paris 2024

Les Jeux olympiques de Paris 2024 s'annoncent comme une très bonne affaire pour de nombreux secteurs. Les hôteliers se frottent les mains et ils ne sont pas les seuls. Certains particuliers comptent bien, eux aussi, profiter de la situation.

Deux salons, une cuisine moderne et quatre chambres, le tout dans un appartement chic de 200 mètres carrés idéalement placé dans le 16e arrondissement de Paris. Anita, la propriétaire des lieux, compte bien profiter de ce petit bijou pendant toute la durée des Jeux olympiques, du moins sur son compte en banque. "Pour les JO, je compte le louer entre 2500 et 3000 euros la nuit", affirme-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. C'est le triple du prix habituel, voire plus.

Une augmentation de 314% pour les chambres d'hôtel

Anita n'est pas la seule à avoir flairé la bonne affaire. L'agence immobilière Jolocation.com propose de s'occuper de louer votre appartement l'été prochain à prix d'or, le tout en échange d'une commission. "Nous partons sur un petit deux pièces dans le centre de Paris, il peut se louer jusqu'à 800 euros la nuit. Sur les Jeux olympiques, ça fait jusqu'à 24. 000 euros. Donc aujourd'hui, on propose de partir en vacances et d'être rémunéré pour partir en vacances", déclare Julien Cohen, son président, qui assure que 60% de ses biens sont déjà loués.

Sur Internet, certains hôtels aussi s'en donnent à cœur joie avec un prix multiplié par douze, par exemple, pour l'un d'eux. Et en moyenne, à Paris, c'est +314% par rapport à l'été 2023. S'agit-il pour autant d'une pratique abusive ? Selon Kevin Machefert, directeur général du groupe d'hôtels Machefert Group, la réponse est non. C'est juste habituel en période d'affluence. "Ce sera plus cher, c'est vrai, qu'une basse saison, mais ce ne sera pas beaucoup plus cher qu'une haute saison. C'est ce que Paris connaît déjà sur des mois de juin, des mois de septembre et des mois d'octobre qui, historiquement, toutes années confondues, sont à chaque fois des mois qui fonctionnent bien", dit-il.

Et il n'y a pas que le secteur privé qui veut tirer profit de l'événement. Dans les transports, la RATP prévoit de doubler le prix du ticket de métro l'été prochain : 4 euros par trajet. Des recettes dont chacun compte bien bénéficier avec des primes JO en cours de négociation : 50 euros par jour environ à la SNCF, au moins 15 euros par jour à la RATP. "Nous demandons une reconnaissance financière pour que l'ensemble des salariés de la RATP qui viennent travailler pendant cette période-là et qui ont décalé leurs congés, soient reconnus financièrement", revendique un cheminot.

Et c'est encore bien loin des primes négociées dans certains services des hôpitaux de Paris : 1200 euros bruts par semaine pour un infirmier, 2500 euros pour un médecin qui renoncerait à ses congés.