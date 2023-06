VIDÉO - "Toute une vie" : l'emblématique "Muraille de Chine" rasée à Clermont-Ferrand

Construits en 1961, ce sont 14 bâtiments identiques qui ont été bâtis ensemble pour ne faire plus qu’un. L'ensemble mesure 320 mètres de long et compte 354 appartements devenus vétustes et obsolètes au fil du temps. "Les logements étaient petits (...) On avait des cuisines qui faisaient 6m². Pas de balcon, pas d'espace extérieur, mal isolés. Tout ça fait qu'on est arrivés à la conclusion qu'il fallait la démolir", explique Cédric Prodhomme, du service renouvellement urbain à Assemblia Clermont-Ferrand.

À la manœuvre, une immense pelle mécanique de 100 tonnes et un bras articulé de 38 mètres. Du haut vers le bas, l’engin grignote et détruit ce bâtiment emblématique de la ville.