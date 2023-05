VIDÉO - Comment se loger à l'année quand on travaille dans une zone touristique ?

Samuel Leport, boulanger, a eu du mal à trouver une location en s’installant dans la région. "On est revenus dans la région en 2021 et on a mis quatre mois pour trouver notre premier logement, donc moi, comme j’avais commencé le travail, on était hébergés. Je faisais 70 kilomètres aller et 70 kilomètres retour pour aller au travail", affirme-t-il.

Il a finalement réussi à acheter une maison, mais à 25 kilomètres de son travail. Alors faut-il en vouloir à ces touristes et à ces urbains qui viennent faire monter les prix ? C’est tout le débat ici. "Ce sont eux qui nous font vivre une partie de l’année aussi. Si on enlevait tous ces touristes, certainement, on pourrait se loger plus facilement à Quiberon, mais est-ce qu’il y aurait du travail ?", demande Samuel.