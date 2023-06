VIDÉO - Côte d'Azur : le prix de ce château mis en vente par l'État va vous faire défaillir

"Construit pour un Lord anglais et par lequel sont passés Pablo Picasso, Cole Porter ou encore Ernest Hemingway, [le château de la Garoupe] représente un héritage architectural et culturel hors norme [...], affirme dans son communiqué l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Alors, quel est le prix à débourser pour acquérir une telle propriété ? L'équipe de TF1 a posé la question à un agent immobilier spécialiste du secteur. "Toutes les maisons de ce type, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher au niveau des prix sur le Cap d'Antibes. On pourrait dire que ce château est situé entre 160 à 200 millions d'euros", explique Benoit Richard dans la vidéo en tête de l'article.

Du 16 juin au 17 juillet, les personnes intéressées par l'acquisition de ce domaine pourront se manifester avant de présenter leurs offres à compter de septembre 2023. L'agence responsable de la mise aux enchères de ce bien espère obtenir le prix de vente le plus haut de son histoire. L'argent reviendra par la suite à l'État. Attention, si la vente aux enchères est bien publique, n’espérez pas vous inscrire seulement pour visiter la demeure : seuls les candidats solvables seront contactés.