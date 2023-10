VIDÉO - Crédit immobilier : qui aura droit au nouveau prêt à taux zéro ?

Un élargissement qui, au total, doit permettre à six millions de ménages supplémentaires d'emprunter. "C'est complètement la classe moyenne, c'est la jeunesse. Et puis, de toute façon, on a besoin de ces gens-là pour détendre le marché. On a des choses à proposer, des choses qualitatives. Mais on a pour ainsi dire plus d'acheteurs", confie Dorothée Coquempot, gérante d'une agence immobilière.

Par ailleurs, la réforme, qui se prolongera jusqu'en 2027, va recentrer le PTZ sur les achats d'appartements neufs en zone tendue – c'est-à-dire où il est difficile de se loger – ou d’un logement ancien avec travaux en zone non tendue. Il ne financera donc plus les constructions de maisons individuelles, "par souci de cohérence avec nos objectifs de lutter contre l’artificialisation des sols", a indiqué le ministère de l'Économie, évoquant "un choix courageux" du gouvernement.