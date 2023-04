Crédit immobilier : bientôt des règles moins strictes pour emprunter ?

Mais ces règles sont devenues trop strictes depuis que les taux d'intérêt ont explosé ces douze derniers mois. "Les taux des crédits immobiliers sont passés de 1,20% à 3,20% en un an et les prix de l'immobilier, eux, n'ont quasiment pas baissé", souligne Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Dès lors, lorsqu'on emprunte, on s'endette davantage, et c'est là que cela coince avec les banques. Résultat : le nombre de crédits accordés a chuté de près 40% en un an.

Nous avons fait une simulation sur Internet avec un profil-type, celui d'un foyer moyen gagnant 3300 euros net et qui souhaite emprunter 280.000 euros sur 25 ans. "Il y a un an, le taux était à 1,20%. Ça lui faisait donc une mensualité de 1160 euros. Et là, ça passait : il était à 35% d'endettement", explique Maël Bernier. Mais désormais, douze mois plus tard, ce même foyer, avec un taux à 3,20%, "se retrouve avec une mensualité de 1436 euros. Et là, son taux d'endettement est à 44%. Le prêt est donc refusé".