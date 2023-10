VIDÉO - Crise de l'immobilier : ces agents indépendants contraints de cesser leur activité

Les agences immobilières sont touchées également. Depuis le début de l'année, 657 ont fermé : c'est déjà deux fois plus qu'au cours de toute l'année 2022. Le groupe Bersot Immobilier vient de fermer deux de ses dix-huit points de vente en Bourgogne-Franche-Comté. "En temps de crise il faut réduire la voilure, et très clairement entre la photocopieuse, tous les abonnements que nous avons, etc., on est sur 10.000 euros d’économie", témoigne le directeur commercial de l'entreprise.