VIDÉO - Crise du logement : la solution des surélévations d'immeubles pour gagner des mètres carrés

Dans un autre arrondissement du centre de Lyon, Aïcha vient d'emménager au cinquième étage d'une résidence. Étage qui n'existait pas, il y a encore deux ans. Le bâtiment, situé "à côté du tram, du métro", compte désormais 21 logements supplémentaires. Et les habitants y gagnent financièrement, car le bâtiment a dû être entièrement rénové, dont l'isolation thermique. "Ce procédé nous a permis de faire 15 à 20% d'économies d'énergie", explique Namori Keita, directeur général de CDC Habitat.

Ce procédé de surélévation est de plus en plus prisé par les bailleurs et les copropriétés. Dans ce cabinet d'architectes, ce genre de dossier devient fréquent, avec trois fois plus de surélévations qu'il y a cinq ans. Mais peut-on pour autant surélever sans limites ? "On ne peut pas monter à n'importe quelle hauteur. On s'aligne généralement sur les bâtiments mitoyens", met en garde Laurent Billerat, directeur commercial du "Cabinet Adamia", pour ne pas risquer d'"affaissement" de l'immeuble. "On ne peut pas faire n'importe quoi."