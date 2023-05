VIDÉO - "En juin, on est à la rue" : ces propriétaires victimes de l'arrêt de chantiers

Cela fait un mois que Charlène et Valentin auraient dû emménager dans leur maison. Mais il reste la plomberie, l'électricité, le carrelage à faire, et l’entreprise de construction, Euro-France, ne répond plus. Elle vient d'être placée en liquidation judiciaire. Les propriétaires n'ont même pas les clés pour entrer et continuer les travaux eux-mêmes. Ils attendent de savoir si l'assurance va les rembourser ou si une autre entreprise va reprendre le chantier, mais pour l’instant, ils sont bloqués. "On avait confiance en Euro-France, on avait de la famille qui avaient fait construire par eux. On se retrouve dans la misère, parce que nous au mois de juin, on est à la rue", se désespère Valentin.