VIDÉO - Hausse des prix de l'immobilier en bord de mer : Saint-Malo victime de son succès

Cette foule de touristes est une aubaine pour les commerçants, mais elle dérange les 1500 habitants à l'année. Philippe Colas a fondé l'association "Réveillons Saint-Malo" pour les défendre. "Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à accéder à leur logement, à stationner, décharger leurs courses, descendre leurs enfants... C'est devenu invivable pour certains. On parle de la 'Mont-Saint-Michelisation' du centre-ville historique de Saint-Malo. D'autres l'appelleraient facilement 'Disney-Malo' aussi", affirme-t-il, dans le reportage du JT de 20H en tête de cet article.

Les Malouins ont donc décidé de faire de la résistance. L'association demande que la circulation et le stationnement soient réservés aux riverains et que les commerces de proximité soient maintenus dans le centre historique. "Quelqu'un qui est là au quotidien, il lui reste une supérette principale, un poissonnier, mais il n'y a plus de boucher", regrette Philippe Colas. De chaque côté de la rue principale, on ne trouve plus que des magasins de spécialités locales, des bols bretons et de moins en moins de services publics. Exit la Poste et le commissariat intra-muros. Quant au bâtiment des impôts, il a été transformé en hôtel quatre étoiles.