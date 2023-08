VIDÉO - Crédit immobilier : quel est le profil de ceux qui peuvent encore emprunter ?

Emprunter est donc de plus en plus compliqué. Et cela ne devrait pas s’améliorer. Dès le 1ᵉʳ septembre, le taux d’usure devrait passer de 5,33% à 5,56% pour un prêt sur 20 ans. Depuis le début de l’année, ce taux, destiné à protéger les emprunteurs du surendettement, est actualisé tous les mois et non tous les trimestres comme c’était le cas auparavant, car les banques et les courtiers trouvaient l’ancien système trop lent pour s’adapter au resserrement de la politique monétaire. Selon Cécile Roquelaure, interrogée dans un précédent reportage de TF1, "il y a de fortes chances que les taux se maintiennent entre 4 et 5% pendant les quelques mois à venir. Ce qui va être à regarder, c’est l’évolution des prix de l’immobilier”. L’an prochain, les taux pourraient se stabiliser à 5% en moyenne.