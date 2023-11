VIDÉO - Haute-Savoie : nouveau rebondissement dans l'incroyable affaire des appartements squattés

Un coup de théâtre difficile à avaler pour la propriétaire, qui espérait enfin récupérer son logement. "Quand j'ai appris cette décision, j'ai été choquée et atterrée, témoigne-t-elle. Malgré tout, je ne lâche pas l'affaire. J'ai bien l'intention que cela se règle au plus tôt et au plus vite. Je ne sais pas si je dois encore faire confiance à la justice." Dans l'immeuble, de nombreux habitants craignent des conflits avec ces habitants.