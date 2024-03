VIDÉO - Hérault : face à l'afflux de nouveaux habitants, ce village-dortoir se métamorphose

Certaines communes situées dans la grande banlieue des villes, se transforment en village-dortoirs. C'est le cas dans l'Hérault, où Le Pouget accueille beaucoup de travailleurs de Montpellier. Le JT de TF1 s'est rendu sur place.

Johanna et son compagnon viennent d'acheter un appartement dans la petite commune du Pouget (Hérault). Cela leur a couté au total 140.000 euros, mais ils travaillent à Montpellier, à 40 km, où les logements en ville étaient inaccessibles. "À Montpellier, on en aurait eu pour 240.000 à 260.000 euros en fonction des secteurs. On s'est vraiment rendu compte qu'il fallait qu'on s'éloigne de la métropole pour avoir quelque chose qui rentre dans nos critères et dans notre budget", développe Johanna.

Si le couple précise n'avoir aucun regret, il doit néanmoins passer plusieurs heures par semaine dans la voiture pour se rendre au travail.

La population de la commune a doublé en dix ans

Sur l'ensemble des salariés travaillant à Montpellier, un tiers vivent en dehors de la métropole. Cela représente 50.000 travailleurs sur les routes chaque matin. Résultat : Le Pouget, 2000 habitants, prend des allures de village-dortoir. On y trouve partout des lotissements neufs ou en travaux. En dix ans, la population de la commune a même doublé.

Mais si des centaines de nouveaux habitants sont venus s'installer, à la mi-journée, le centre du village est désert. "Ils sont plutôt là à la fin de la journée", précise une femme.

Pour le maire, ce défi démographie est une raison d'investir. Première étape, rénover les routes pour dynamiser le centre-ville. Car "le soir, à la sortie des bureaux, ce sont des axes sur lesquels il y a énormément de véhicules qui circulent", nous indique l'édile, Thibaut Barral, qui ajoute que les besoins en stationnement ont aussi augmenté, comme la nécessité de construire des trottoirs.

Des travaux qui ont un cout non négligeable : 200.000 euros. Mais la ville "doit arriver à se moderniser pour répondre à cette demande qui évolue, avec des gens qui parfois ont des exigences un peu plus importantes que ce dont on a l'habitude ici", poursuit l'édile.

Ces aménagements prendront toutefois du temps, et la commune prévoit de dépenser au total plusieurs millions d'euros pour s'adapter à sa nouvelle population.