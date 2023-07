VIDÉO - Immobilier : baisser le prix, seule solution pour vendre sa maison ?

Cela fait quatre mois que le propriétaire rencontré par notre équipe cherche à vendre son appartement, un trois pièces avec balcon en région parisienne. Pour la troisième fois, son agent immobilier lui demande de baisser à nouveau le prix, seule solution pour vendre. Une situation qui se reproduit pour la plupart des autres biens en vente dans la région, nous explique ce dernier dans le reportage du JT de 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

"Le plus impressionnant", nous montre le professionnel sur sa tablette, "c'est ce produit-là, qui était à 417.000 euros, et qui a été vendu à 360.000". Signe que toutes les gammes de biens en vente subissent une forte baisse, des modestes appartements à des maisons indépendantes plus cossues.