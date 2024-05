Depuis deux ans, les taux d'intérêt ont fait baisser de 25% le pouvoir d'achat des acheteurs. Conséquence : le marché des maisons individuelles a du plomb dans l'aile. Le 20H de TF1 s'est penché sur le phénomène.

Alexandre vient d'acheter une maison de 120 mètres carrés à Rebréchien, dans le Loiret. Pour rester dans son budget et obtenir un prêt de la banque, il lui a fallu négocier les prix avec l'aide d'un courtier. "On avait un budget mensuel de 1000 euros par mois donc il nous a dit qu'il fallait qu'on négocie le prix du bien, ce qu'on n'aurait pas eu à faire quelques années auparavant car les taux étaient beaucoup plus bas", explique ce particulier au micro du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Le prix de départ était de 220.000 euros, qu'il a fallu baisser à 185.000 euros pour trouver un acquéreur, huit mois après la mise en vente. Preuve que le marché s'est bouleversé ces deux dernières années. "En sortie de Covid, une semaine après on avait vendu la maison", se souvient Ludovic Javoy, gérant d'une agence immobilière Guy Hoquet à Neuville-aux-Bois (Loiret).

Les constructions de maison ont chuté de 60% ces deux dernières années

Mais depuis deux ans, les taux d'intérêt n'ont cessé d'augmenter, ce qui a diminué de 25% le pouvoir d'achat des acheteurs. "Un vendeur, il faut l'éduquer au marché", poursuit l'agent immobilier.

Les maisons avec jardin, qui s'arrachaient il y a deux ans, ne trouvent aujourd'hui plus preneur, qu'il s'agisse de maisons anciennes ou de maisons neuves. Exemple à Saint-Symphorien (Gironde), à 45 minutes de Bordeaux, où huit terrains constructibles sont à la vente depuis deux ans. De la route aux accès, tout est prêt dans ce lotissement pour construire des maisons neuves, mais aucune commande à ce jour.

Pour les constructeurs, ce qui alourdit la facture, c'est l'explosion des coûts des matières premières, trop chères. Conséquence : les clients ne suivent plus. "On a aujourd'hui une fracture complète du marché de la maison individuelle, qui entraine également une fracture sociale, parce que la maison individuelle va bientôt devenir un produit de luxe", analyse William Thiriet, associé gérant de l'agence Immo Construction à Mérignac.

En France, les constructions de maison ont chuté de 60% ces deux dernières années. Les professionnels répondent toutefois que ce n'est toutefois pas la fin du rêve de la maison individuelle, mais les acheteurs sont plus exigeants et s'intéressent à des biens très précis. "Les maisons dont les prix sont inférieurs ou égaux à 300.000 euros trouvent généralement preneur assez rapidement. On retrouve souvent ces biens en régions où dès qu'on s'éloigne des grandes agglomérations. Pour les autres, il s'agit de maisons sur lesquelles il y a peu de travaux, qui ont une bonne étiquette énergétique et qui respectent le prix du marché", détaille Brice Cardi, président des agences L'Adresse.