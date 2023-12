VIDÉO - Immobilier : et si c'était le bon moment pour acheter ?

Alors que les taux des crédits immobiliers sont au plus haut, certains peuvent se demander si c'est vraiment le moment d'acheter son logement. Pour autant, les prix des biens connaissent enfin une baisse dans plusieurs grandes villes : Nice, Nantes, Lyon, Montpellier. Dans le même temps, le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, est au plus haut.

Dans quelques jours, Grégory deviendra propriétaire d'une maison flamande, construite dans les années 30, en plein centre de Roubaix (Nord). En quelques mois, son prix est passé de 125.000 euros à 95.000 euros, une baisse de 30.000 euros. "J'avais déjà cette maison à cœur et en plus avec cette belle négociation, c'est ce qui m'a permis de franchir le pas. Le vendeur m'avait dit : '100.000 euros, c'est hors de question que je descende en dessous'. Et il a quand même rebaissé de 5000 euros", raconte-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Les taux d'emprunt stagnent autour de 4%

Des baisses de prix nécessaires pour faire revenir des acheteurs qui n'avaient pas les moyens il y a quelques mois. "On a une trentaine de biens au portefeuille, une bonne moitié, voire trois quarts des biens subissent aujourd'hui des baisses de prix pour relancer l'activité et s'adapter au marché actuel", explique Alexis Kretzschmar, conseiller immobilier. Résultat, en France, le prix des logements anciens continue de baisser : - 5,3% à Lille et Paris, - 7,3% à Lyon.

Dans le même temps, les taux d'emprunt bancaire qui ne cessaient d'augmenter stagnent aujourd'hui autour de 4%. "Ces taux ne montent plus et les banques re-prêtent à nouveau parce qu'elles regagnent de l'argent sur les crédits immobiliers. De plus, des établissements bancaires qui n'ont pas prêté du tout pendant un an, y compris à leurs clients, reviennent sur le marché. Ça veut dire que quelqu'un qui cherche un crédit immobilier, aujourd'hui en novembre, il a plus de choix qu'il n'avait en septembre pour trouver un prêt immobilier", analyse Maël Bernier, directrice de la communication chez "Meilleur taux".

La période serait-elle donc propice pour acheter ? Prenons l'exemple d'un appartement à Lille dont le prix a baissé de 10%. En un mois, les visites ont doublé. "Oui, c'est le moment d'acheter, tout simplement parce que nous, on a revu nos estimations à la baisse ces derniers temps. Comme le marché est un peu plus défavorable aux vendeurs, les acquéreurs sont plus forts lors des négociations", assure Aurore Demarets, conseillère immobilière à Lille.

Sans compter qu'en hiver, les acheteurs sont moins nombreux. Au printemps, la concurrence est plus rude.