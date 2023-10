VIDÉO - Diviser son jardin pour accueillir un voisin : la pratique du "Bimby" gagne du terrain en France

En France, de plus en plus de familles se séparent d'un bout de jardin, une solution face à la crise de logement. "En 2022, il s'en est créé 96.000. Ce qui veut dire que sans étalement urbain, on pourrait vraiment proposer de nouvelles offres de logement", s'enthousiasme Amandine Hernandez.

Densifier sa commune sans multiplier les gros projets immobiliers, c'est justement le défi que s'est lancé il y a dix ans Jacques Ségéric, le maire de Vigoulet-Auzil. Au total, 20 hectares ont été rendus aux agriculteurs et 70 nouvelles maisons construites sur des terrains déjà bâtis. "Nous avons rendu aux tournesols leurs terres, et nous avons doucement densifié : peu ou prou, 300 ou 350 habitants de plus, sans nous étaler", souligne fièrement l'édile.