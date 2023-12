VIDÉO - Immobilier : le "permis de louer", un outil efficace contre le mal-logement

Avec le permis de louer, les communes valident (ou non) la location d'un bien avant sa mise sur le marché. Le but ? Empêcher les marchands de sommeil de proposer des logements indécents. À La Réole, petite ville de Gironde qui expérimente le dispositif, le bilan est très positif.

Il inspecte chaque recoin de l'habitation. Olivier Bayle-Videau n'est ni agent immobilier ni diagnostiqueur de performance énergétique, mais en charge du "permis de louer" à la mairie de La Réole (Gironde). Son rôle : contrôler la présence de chauffage, d'aération ou encore la conformité du système électrique de logements proposés à la location. Une quarantaine de critères sont à remplir pour que le bien puisse être mis sur le marché.

La maison qu'il visite aujourd'hui satisfait les attentes. Son propriétaire, qui venait d'y réaliser des travaux de fond en comble, va donc pouvoir la louer. "Je ne l'appréhendais pas, je savais que j'étais dans les clous, ça ne m'a pas posé de problème", réagit-il dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Réhabiliter ou vendre

Dans cette commune située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux, la démarche est désormais obligatoire pour les propriétaires. L’objectif du dispositif est de lutter conte le mal-logement et d'éviter que des biens en mauvais états se retrouvent sur le marché locatif. Une mesure bien accueillie par les habitants et les commerçants rencontrés par notre équipe.

Avant la mise en place de ce "permis de louer" il y a six ans, La Réole comptait plus de 20% de logements insalubres. Tel cet immeuble, qui aurait été frappé d'insalubrité s'il n'avait été réhabilité par ses nouveaux propriétaires. Les précédents avaient refusé d'effectuer des travaux, exigés à la suite d'un contrôle, et avaient préféré le vendre.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, 450 logements ont été inspectés à La Réole. Les propriétaires ne sollicitant pas le "permis de louer" s'exposent à une amende de 5000 euros. Le mairie, elle, dresse un bilan positif, puisque la part de logements indignes est passée de 23% à 7%.