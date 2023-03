VIDÉO - Immobilier : qui profite de la baisse des prix ?

Après plusieurs visites infructueuses, serait-ce enfin le bon appartement ? "Il y a déjà la cuisine qui est achetée et montée. Double vitrage. Comme on peut voir, c'est super lumineux", montre Tony Lescaut, conseiller en immobilier, à son client. Autant d'éléments qui plaisent à Zinédine. Mais ce qui l'attire encore plus, c'est le prix affiché du bien : 181.000 euros pour 62 mètres carrés. "Quand on achète et qu'on entend que les prix baissent, forcément, dans un premier temps, on va se dire que c'est intéressant", estime-t-il.