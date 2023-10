VIDÉO - Maisons fissurées : ces solutions qui permettent de stopper le phénomène

Notre équipe a rencontré Suzy Pelletier, dont la maison s'était fissurée de part en part, à la suite d'une phase de sécheresse à l'été 2017. À l’époque, l’assurance avait fait appel à des experts qui ont rebouché les brèches extérieures, et ont tenté de stabiliser le sous-sol en injectant de la résine expansive. Une technique parfois efficace, mais pas compatible avec tous les types de sols, et complètement inopérante dans le cas de la maison de Suzy, comme elle nous le montre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Six mois après, ça a encore bougé, à nouveau des fissures partout", décrit-elle.