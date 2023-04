Maisons individuelles : plébiscitées par les Français, elles sont devenues quasiment inaccessibles

Mais le prix n'est pas le seul frein à l'achat, car dans le même temps, les taux d'intérêts ont quasiment triplé en un an. Ainsi, un couple qui peut rembourser 1300 euros par mois pouvait emprunter l'année dernière 280.000 euros. Aujourd'hui, ce n'est plus que 240.000 euros. C'est ce qui est arrivé à Paolina et Alexis, que les équipes de TF1 ont également rencontrés. Leur projet de maison a pris du retard. Conséquence, plus les jours passaient et moins ils pouvaient emprunter.

"Chaque mois, les banques augmentent leur taux. Dans certains établissements, c'est même chaque 15 jours. Mieux vaut y aller vite en effet pour ne pas prendre le risque le lendemain de ne plus être finançable", admet Amir Zebentout, courtier chez Meilleurtaux.com à Blagnac (Haute-Garonne). Actuellement, dans son agence, près d'un client sur deux voit son dossier retoqué. Un record et un crève-cœur, car la maison individuelle est bien plus qu'un toit. "Pour moi, l'achat de cette maison, c'est notre retraite à nous", reprend Paolina. "Un jour, on pourrait vendre et ne plus jeter de l'argent pour un loyer."

Qui dit maison, dit aussi terrain à bâtir. Ces dix dernières années, partout en France, les lotissements ont poussé comme des champignons. Matthieu Roques est lotisseur. Il achète, aménage et revend des parcelles. En dix ans, il a observé deux changements : d'abord, le prix du m² constructible n'a cessé d'augmenter tandis que, dans le même temps, la surface de terrain n'a fait que diminuer. "Plus les parcelles sont grandes, plus elles sont chères et plus c'est difficile à vendre. Donc pour rentrer dans les budgets, il va falloir qu'on redensifie un peu."