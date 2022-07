"Un mélange de peine et de colère" : le cauchemar des clients de Maisons Phénix face à l'arrêt des chantiers

Pour les clients, comme la famille Douce, c'est la douche froide. "C’est un mélange de peine et de colère. De la peine, parce que c’est un projet de vie. On est une famille avec trois enfants, et on a envie de les mettre à l'abri. De la colère, parce qu’on a l’impression d’avoir été mené par le bout du nez par un groupe avec lequel nous avons signé parce qu’on le pensait solide", déplore Henri-Alexis. "Et, en fait, on se retrouve avec le maximum d’emmerdes possibles", embraye sa compagne, qui ne décolère pas.

Sans nouvelle du constructeur pour l’instant, le couple va devoir trouver un autre logement en urgence "Aujourd’hui, on va devoir payer la maison, c’est-à-dire un loyer de maison avec amortissement, ce qui représente à peu près 1000 euros par mois. Et, en plus, on va devoir prendre un logement qui coûte lui aussi environ 1000 euros par mois. Notre vœu le plus pieu, c’est que les travaux reprennent et qu’on puisse être livrés", reprend Henri-Alexis Douce. Pour terminer les travaux en cours, les assurances du constructeur entrent en jeu.