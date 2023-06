VIDÉO - Normes antisismiques : quelles sont les règles dans les zones à risque en France ?

Comme dans les Pyrénées-Atlantiques, des chantiers de maisons individuelles doivent bientôt commencer. Dans cette zone, les règles imposent de rigidifier les constructions neuves. "Sur les fondations elles-mêmes, on renforce le nombre de ferrailles dans le béton, et on a des façons d'assembler les fers dans le béton qui sont différentes. On peut aussi visser des pieux métalliques à l'intérieur du sol", détaille ValérieFlicoteaux-Melling, vice-présidente du conseil national de l'ordre des architectes. Ces règles s'appliquent depuis 2011 pour les nouvelles maisons, pas les anciennes. Ne pas les respecter expose à un refus d’indemnisation des assurances.