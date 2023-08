VIDÉO - Immobilier : "Il faut un dossier en béton armé"... Le casse-tête des acheteurs

Depuis des mois, le marché de l'immobilier tourne au ralenti. La conséquence logique des taux d'intérêt qui atteignent les 4% sur 25 ans. Et ce, alors qu'en 2021, ils oscillaient autour des 1%, en moyenne. Résultat, des vendeurs aux acheteurs, la situation est devenue un véritable casse-tête.

Ainsi, à Villenave-d'Ornon (Gironde), des chantiers sont à l'arrêt depuis des semaines. Huit maisons sont à vendre depuis deux ans, mais toutes n'ont pas encore trouvé preneur. "On a vendu une maison tous les quatre mois et demi, alors que normalement, on devrait être à une vente par mois", explique Pierre Audiger, directeur de la promotion immobilière - STOA Promotion, au micro du 20H de TF1. Du jamais vu à en croire ce professionnel de la région bordelaise. Depuis l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Bordeaux en 2017, les chantiers et les ventes de biens se multipliaient.

Résultat, certains programmes doivent être mis en suspens et retardés quand d'autres sont purement et simplement abandonnés, car ils ne sont plus viables économiquement. "Ce seront des logements en moins, pour le marché, dans deux ans", prévient-il.