Que prévoit la loi anti-squatteurs validée par le Conseil constitutionnel ?

Pour les résidences principales et secondaires squattées, la peine s'alourdit donc. Avec cette nouvelle loi, les squatteurs risquent jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amendes. "La loi va permettre d'aller plus vite et d'être plus complet sur la procédure d'expulsion des squatteurs pour permettre aux victimes de squatteurs de récupérer plus facilement et plus rapidement leurs biens", avance Guillaume Kasbarian, député Renaissance d'Eure-et-Loir.

Autre volet de cette nouvelle loi : les loyers impayés. Ce texte inclut notamment de manière systématique dans les contrats de bail une "clause de résiliation de plein droit". Les procédures judiciaires sont aussi accélérées dans les litiges locatifs pour mieux protéger les propriétaires. Une fois la décision d’expulsion prononcée, le juge pouvait laisser jusqu'à trois ans aux locataires pour partir. Ils n'auront désormais plus qu'un an.

"Ça ne dispensera pas les propriétaires d'engager les procédures d'expulsion classique devant le tribunal. Et là, malheureusement, on connaît tous l'encombrement des juridictions, les délais de la justice. Ça restera toujours un parcours du combattant pour le propriétaire bailleur", nuance maître Romain Rossi-Landi, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit immobilier.

Enfin, les "Sages" ont seulement censuré l'article 7, qui libère le propriétaire d'un bien squatté de son obligation d'entretien et l'exonère en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien. En vertu de cet article, une victime devrait en effet chercher à obtenir réparation à l'encontre seulement de l'occupant squatteur, "qui ne présente pas les mêmes garanties que le propriétaire, notamment en matière d'assurance", relève le Conseil dans sa décision.