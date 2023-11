VIDÉO - Voies privées, résidences fermées : pourquoi elles séduisent en France ?

La France sera-t-elle bientôt comme les États-Unis, où des quartiers entiers sont privatisés par des copropriétaires ? Bien plus que des voies privées ou des résidences, ce sont des villes dans la ville, surveillées 24 heures sur 24 par des vigiles.

C’est un petit bout de paradis coincé entre la montagne et la Méditerranée. Un endroit coupé du monde, où l’on n’entend que le bruit de la mer et des oiseaux. Pendant des décennies, Frédérique et Monique se sont promenées en toute liberté dans le domaine du Cap Martin, un quartier privé ouvert au public pendant plus de 100 ans, mais il y a trois ans, grillages et barrières sont apparus et les portes se sont fermées.

De l’autre côté des barrières, on recense 29 villas luxueuses, des résidences secondaires pour l'essentiel. Les propriétaires sont des ultra-riches du monde entier, une "gated community" ou une communauté qui se barricade. Ces quartiers entiers fermés et ultra-sécurisés existent depuis longtemps aux États-Unis.

En France, ils ont de plus en plus d’adeptes, surtout sur la Côte d'Azur. Et comme nous l’avons constaté, la sécurité est bien la priorité absolue. Une demi-heure après notre arrivée sur place, le responsable du domaine vient à notre rencontre.