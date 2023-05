Vers une proposition de loi transpartisane pour mieux encadrer les locations touristiques

Parmi leurs propositions, la réduction, de 120 à 90, du nombre de nuitées autorisées pour la location touristique, et l'extension de cette obligation aux résidences secondaires. Ils souhaitent également réformer la fiscalité sur les résidences secondaires, afin de permettre aux élus locaux de les taxer davantage sans léser les habitants à l'année. Les députés veulent aussi étendre l'interdiction de louer des passoires thermiques, qui va progressivement frapper les biens les plus énergivores, aux meublés touristiques (à l'exception des zones de montagne). Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, avait déjà promis cette extension en octobre, mais l'annonce n'a pour l'instant pas été suivie d'effets.

En outre, les députés réclament plus de contrôles des pratiques frauduleuses des bailleurs, comme les "baux mobilité" (conclus avec un locataire considéré comme occupant temporaire) dévoyés, ou les congés pour vente abusifs, visant à se débarrasser d'un locataire en haute saison. Une proposition de loi est en cours d'élaboration, avec l'objectif de la faire examiner en juin, assure Iñaki Echaniz.