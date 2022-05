Le chantier de ma maison accumule les retards, doit-on me faire une ristourne ? Le 20H vous répond

Ma maison est en travaux et le chantier accumule les retards... Le professionnel doit-il me faire une ristourne ?

On en revient au contrat que vous avez signé avec ce professionnel, relisez-le. "Il contient peut-être une clause de pénalités, qui vous donne droit à des dommages et intérêts en cas de retard", explique Olivier Gayraud, de CLCV, qui a enquêté sur les litiges en matière de travaux et de construction. "Mais soyons honnête, c’est assez rare ou alors le contrat prévoit aussi des cas d’exclusion, par exemple pas de pénalités possibles si le retard est dû aux intempéries", poursuit-il.

Pouvez-vous faire jouer votre assurance habitation à la place ? Là aussi, peu d’espoir d’obtenir gain de cause car les contrats classiques ne couvrent pas ce type de risque. Quant à l’assurance liée à votre carte bancaire, elle ne vous couvre que pour les paiements que vous effectuez avec... pas si vous réglez par virement ou par chèque, ce qui est la norme pour le paiement des travaux.

Que se passe-t-il si ce professionnel ne termine jamais les travaux et qu'il y a abandon de chantier ?

Là aussi, bonne chance… ou plutôt bon courage : on parle "d’abandon de chantier" et la procédure peut être longue, voire coûteuse si vous allez devant les tribunaux ! Pour saisir le tribunal judiciaire, tout est expliqué ici. "La procédure en elle-même est gratuite. Vous devez en revanche payer votre avocat et l’huissier", peut-on lire sur le site du service public.

Avant d’en arriver là, vous pouvez commencer par une mise en demeure par courrier recommandé. "Cela suffit parfois à obtenir gain de cause", conseille Raphaël Bartlomé, de l’UFC-Que Choisir. Autre piste pour trouver une solution "à l’amiable" : se tourner vers le médiateur de la consommation. La procédure est expliquée ici. En parallèle, vous pouvez signaler ce professionnel peu sérieux à la répression des fraudes via la plateforme SignalConso. Afin que d’autres particuliers ne soient pas victimes comme vous d’un abandon de chantier.