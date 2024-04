Demeure de 300m² à restaurer, 18.000 euros : les maisons abandonnées, une aubaine pour les acheteurs

C'est un problème récurrent dans de nombreuses villes françaises. Des maisons, abandonnées, tombent en ruine et les mairies se démènent pour trouver leurs propriétaires. Quand elles n'y parviennent pas, elles peuvent finir par les récupérer et les vendre à des prix imbattables.

Située sur les hauteurs du village de Treignac (Corrèze), une maison de maître, construite au début du XXe siècle, retrouvera bientôt peut-être une nouvelle jeunesse. Venus de toute la région, curieux et acheteurs sont attirés par son style et ses 300 mètres carrés pour seulement 18.000 euros. Un prix attractif, car les travaux de remise en état sont estimés à 300.000 euros minimum.

Une maison abandonnée depuis treize ans par sa propriétaire et dont la commune n'a jamais retrouvé la trace, ce qui lui permet aujourd'hui de vendre le bien. "On s'aperçoit que de plus en plus, on a des biens abandonnés, et les communes peuvent les récupérer après une procédure qui prend du temps. C'est pour ça que, souvent, les biens sont dégradés, parce qu'ils restent vides pendant des années", explique Marina Rousseau, directrice commerciale du programme.

"Un huissier est allé jusqu'à l'étranger"

Succès, aussi, pour la vente du mobilier de la maison, située dans la salle des fêtes juste en face. Un bric-à-brac de bonnes affaires. Chandeliers, lampes, décoration pour le jardin s'arrachent pour quelques dizaines d'euros. Au total, ce sont plusieurs milliers d'euros récupérés par la commune. "Ça nous permettra de rentrer dans nos frais, on a fait intervenir un huissier, il est allé jusqu'à l'étranger et malgré tout ça, on n'a jamais réussi à retrouver cette propriétaire", explique Sandrine Cheype, adjointe (SE) au maire.

À quelques kilomètres de là, dans un lotissement, quatre terrains avaient été vendus à une entreprise anglaise pour construire des maisons. Sans nouvelles depuis une dizaine d'années, le Conseil municipal va lancer une procédure d'expropriation, selon des critères bien précis. "C'est le manque d'entretien, c'est le fait de ne pas payer ses impôts fonciers... On ne peut faire une démarche d'expropriation qu'en cas d'abandon manifeste", confirme Philippe Jenty, maire (SE) de Saint-Hilaire-les-Courbes. Une fois la procédure terminée, les terrains seront vendus un euro du mètre carré afin d'attirer de nouveaux habitants. Une vente qui devrait intervenir l'année prochaine. Au total, la procédure aura pris trois années à la petite commune.