Un déménageur a-t-il le droit de sous-traiter ? Le 20H vous répond

Un déménageur a-t-il le droit de sous-traiter ?

Oui. En théorie, quand c’est le cas, ça doit être précisé dans le contrat, comme le rappelle l’Institut national de la consommation dans sa foire aux questions dédiée au déménagement. Mais attention, "en pratique, ce n’est pas toujours écrit dans le contrat", prévient Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de l’UFC-Que Choisir, association de défense des droits des consommateurs. Il vaut donc mieux poser la question en amont. Et retenir "qu’en cas de pépin, c’est toujours le déménageur principal qui est responsable, et non son sous-traitant".