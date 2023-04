VIDÉO - Inquiétude à Bordeaux après d'importantes fissures sur des façades

Des bâtiments, mais aussi des rues du centre-ville fragilisées, selon une association de riverains. "Voyez l'état lamentable, on peut tomber sans problème. On est sur un sol de béton, un sol qui est très dur, ce qui fait que quand les camions passent, ils descellent tout au fur et à mesure", ajoute l'un des membres de l'association.

Comme Venise, la ville s'est construite sur d'anciens marécages soutenus par des pieux centenaires, mais avec l'arrivée des dalles de béton, il n'y a plus de transfert d'eau possible. Elle ne peut ni s'infiltrer, ni s'évaporer. Résultat, les pieux se fragilisent et tout se répercute sur la fondation.