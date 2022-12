Urbanisme : longtemps délaissés, les quartiers de gare se réinventent

"On ne vient pas ici pour passer du bon temps quoi, on est de passage", explique un voyageur. Et qui dit passage, dit insécurité. Sébastien habite juste en face de la gare depuis un an. La cage d'escalier de son immeuble est régulièrement squattée. Il y a les nuisances sonores lorsqu'il ouvre la fenêtre, mais surtout pour son amie, cette inquiétude la nuit tombée.